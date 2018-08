Taiko no Tatsujin: Bandai Namco rivela il Drum Set per Switch e la colonna sonora

Bandai Namco Entertainment ha rivelato la colonna sonora di Taiko no Tatsujin Drum ‘n’ Fun! per Nintendo Switch e Taiko no Tatsujin: Drum Session! per PlayStation 4, i due titoli che segneranno il debutto della serie in Europa.

Di seguito, il comunicato ufficiale:

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! per Nintendo Switch e Taiko no Tatsujin: Drum Session! per PlayStation 4 sono stati annunciati e arriveranno a novembre 2018 e Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato la colonna sonora dei due titoli. Tutte le canzoni della versione originale giapponese di ogni gioco saranno presenti nella versione europea nel formato originale giapponese, per replicare al meglio l’esperienza della sala giochi. Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! per Nintendo Switch comprende la mitica “CHA-LA HEAD-CHA-LA” da Dragon Ball Z, “How Far I’ll Go” da Oceania - presentata in giapponese - o anche brani di musica classica come “Marcia alla Turca” composta da Beethoven. La versione per PlayStation 4, Taiko no Tatsujin: Drum Session!, avrà canzoni celebri – sempre in giapponese – come “Let It Go” da Frozen o “Genkai Toppa X Survivor” direttamente da Dragon Ball Super. Bandai Namco Entertainment Europe ha anche confermato che, per rendere l’esperienza il più simile possibile alla versione arcade, la versione per Nintendo Switch, Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun!, avrà il suo Taiko Drum Set in Europa.

Trovate l'elenco completo dei brani nella galleria il calce alla notizia. Taiko no Tatsujin Drum ‘n’ Fun! per Nintendo Switch e Taiko no Tatsujin Drum Session! per PlayStation 4 saranno disponibili dall’8 novembre 2018.