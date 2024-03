Tails of Iron 2 Whiskers of Winter: annunciato con un trailer il sequel del soulslike 2D

Fra gli ultimi filmati mostrati al Future Games Show Spring Showcase 2024 troviamo anche il reveal trailer di Tails of Iron 2 Whiskers of Winter, seguito dell'ormai celebre soulslike bidimensionale in cui si controlla un topo-guerriero.

Dopo aver sconfitto un esercito di rane nel corso del primo capitolo, i giocatori si ritroveranno ad affrontare una nuova minaccia costituita da mostruose creature che stanno invadendo il regno dei ratti. Nei panni di Arlo, erede del Guardiano delle Lande, dovremo quindi recarci nei territori del nord per sconfiggere mostri ben più grossi di quelli affrontati in passato. Stando alla pagina ufficiale Steam del gioco, la formula che ha avuto tanto successo col primo capitolo ritornerà, poiché il combat system si baserà ancora una volta su schivate, parate ed esecuzioni brutali. Molta importanza verrà poi data al crafting, poiché potremo metter su una base in cui creare postazioni presso le quali fabbricare equipaggiamento con le risorse ottenute dai boss. Altra novità è rappresentata dai compagni, alleati controllati dall'intelligenza artificiale che potranno affiancarci in battaglia.

Tails of Iron 2 Whiskers of Winter non ha ancora una data d'uscita ufficiale o una finestra di lancio, ma le fasi conclusive del trailer confermano che il gioco sarà disponibile sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.

