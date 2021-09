Tails of Iron: l'action GDR disegnato a mano si lancia in video su PC e console

Manca ormai poco all'uscita di Tails or Iron e gli sviluppatori di Odd Bug Studio si preparano al grande evento con un video che ci aiuta a inquadrare l'offerta ludica, narrativa e artistica di questo action GDR ambientato in una dimensione fantasy disegnata a mano.

Il titolo, realizzato sotto l'egida di CI Games e United Label, ci catapulta in una dimensione medievaleggiante sconvolta da una guerra per la conquista del Trono dei Ratti. Nei panni di Redgi, l'erede designato al trono, il nostro compito sarà quello di schiacciare lo spietato clan delle Rane e il suo feroce capo, Verruca Verde.

Nel corso dell'avventura dovremo esplorare un mondo pieno di pericoli, con scenari affascinanti pieni di nemici da abbattere facendo sfoggio delle tecniche di combattimento apprese alla corte del Re dei Ratti. La battaglia contro gli eserciti di Verruca Verde passerà anche per il reclutamento di compagni unici, grazie ai quali poter acquisire le competenze necessarie per apprendere i rudimenti di alchimia e di metallurgia propedeutici alla realizzazione di oggetti consumabili, armi, armature ed equipaggiamenti vari.

Ciascuno dei sei biomi in cui è suddiviso il regno propone percorsi segreti e sentieri nascosti che, una volta imboccati, forniscono l'accesso a missioni secondarie e attività supplementari. Il lancio di Tails of Iron è previsto per il 17 settembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.