Tainted Grail: The Fall of Avalon è il nuovo action RPG in stile Skyrim in arrivo nel 2022

In attesa che The Elder Scrolls 6 si mostri al pubblico, gli appassionati di giochi di ruolo a base di azione potranno divertirsi con un altro titolo che promette molto bene, ovvero l'appena annunciato Tainted Grail: The Fall of Avalon.

Nel caso in cui questo titolo non dovesse suonarvi nuovo, sappiate che non vi state sbagliando. Tainted Grail: The Fall of Avalon è infatti un action RPG a mondo aperto e con visuale in soggettiva ispirato all'omonimo gioco da tavolo di successo che solo qualche anno fa ha spopolato su Kickstarter con una campagna di raccolta fondi che ha superato i sei milioni di dollari (la più grande del 2018 sulla piattaforma di crowdfunding). Il gioco è ambientato dopo la morte di Re Artù in un mondo dark fantasy nel quale sono presenti numerose fazioni e tantissime creature mostruose che si aggirano per la mappa, una delle quali è ben visibile nel teaser trailer pubblicato solo qualche ora fa dal team di sviluppo.

Al momento non sono molti i dettagli noti sul gioco, il quale dovrebbe arrivare esclusivamente su Steam in Accesso Anticipato nell'ultimo quarto del 2022. In attesa di poterne sapere di più sul client Valve è già sta aperta una pagina ufficiale grazie alla quale i giocatori possono aggiungere il titolo alla lista dei desideri.