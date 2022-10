Tainted Grail The Fall of Avalon: il gioco ispirato a Skyrim in un lungo video gameplay

A distanza di quasi un anno dall'annuncio di Tainted Grail The Fall of Avalon, il promettente action RPG con visuale in prima persona è tornato a mostrarsi al pubblico con un lungo video gameplay che permette di scoprire qualche dettaglio in più.

Il gioco di ruolo a mondo aperto è infatti il protagonista di un filmato della durata di circa mezz'ora che consente di osservare un'intera quest, a partire dal momento nel quale viene assegnata al protagonista all'interno di una sorta di accampamento militare allestito in una fortezza in rovina. Dopo aver ricevuto i dettagli sulla missione, il guerriero parte alla volta di una pericolosa miniera, nella quale affronta numerosi avversari fino a scontrarsi con l'Overseer, un boss in armatura pesante. Solo nella parte finale del video possiamo vedere uno scordio dell'open world, sebbene non sia possibile apprezzare a pieno l'ambientazione per via dello scarso livello di dettaglio. Dalla mappa mostrata all'inizio del video, però, sembrerebbe che le dimensioni del mondo di gioco siano considerevoli.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra il gameplay del titolo ispirato a The Elder Scrolls V Skyrim, vi ricordiamo che il suo arrivo è previsto entro la fine dell'anno su Steam, dove approderà in accesso anticipato.