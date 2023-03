Tainted Grail The Fall of Avalon: l'RPG ispirato a Skyrim è disponibile in Early Access

Tra le uscite di oggi su Steam troviamo anche l'Early Access di Tainted Grail The Fall of Avalon, un action RPG con visuale in prima persona che ricorda molto da vicino The Elder Scrolls V Skyrim.

Con qualche mese di ritardo rispetto alla tabella di marcia, il titolo è approdato sugli scaffali virtuali del client Valve ed è acquistabile al prezzo budget di 29,99 euro, ulteriormente scontato del 10% fino al prossimo 6 aprile 2023. Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, questa prima versione di Tainted Grail The Fall of Avalon include il solo primo capitolo dell'avventura, i cui contenuti dovrebbero offrire dalle 10 alle 15 ore di gioco. Sembrerebbe inoltre che gli sviluppatori non escludano l'ipotesi di un reset dei progressi con l'arrivo dei prossimi aggiornamenti, quindi chi acquisterà l'accesso anticipato potrebbe dover ricominciare nuovamente il titolo da qui all'uscita della versione definitiva.

Leggendo la descrizione del prodotto sulle pagine di Steam, pare che l'intenzione di Questline sia quella di restare in questa fase dello sviluppo per non più di 16 mesi, durante i quali il titolo accoglierà nuovi contenuti e funzionalità, come la possibilità di impugnare contemporaneamente due armi corpo a corpo. Ovviamente il prezzo del gioco aumenterà con l'introduzione dei nuovi contenuti, come accade per la maggior parte delle produzioni in Early Access. Va infine segnalato che, almeno per il momento, il titolo non gode del supporto ai sottotitoli in lingua italiana ed è giocabile unicamente in inglese.

In attesa di scoprire i primi pareri su questa versione del gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un lungo video gameplay di Tainted Grail The Fall of Avalon.