Tainted Grail, è ufficiale: il GDR in stile Skyirm arriva su PS5 e Xbox Series X|S

A distanza di poco più di sei mesi dal lancio dell'Early Access di Tainted Grail the Fall of Avalon, Awaken Realms Digital confermano di essere al lavoro sulle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S del gioco di ruolo ispirato a Skyrim in sviluppo presso le fucine creative di Questline.

Oltre alle indubbie 'aderenze ludiche' con l'ultimo capitolo singleplayer di The Elder Scrolls e all'annuncio delle versioni per console Sony e Microsoft di ultima generazione, il nuovo trailer di Tainted Grail mostra le migliorie apportate da Questline con l'aggiornamento dell'attuale versione in Accesso Anticipato su Steam.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo che Tainted Grail the Fall of Avalon prende spunto dall'omonimo gioco da tavolo per calare i patiti del genere nei panni di un guerriero chiamato a rivivere le battaglie più cruente della leggenda arturiana, il tutto con l'approccio tipico dei giochi di ruolo 'all'occidentale' come il già citato TES V Skyrim.

Nel corso dell'avventura sarà possibile interagire con numerosi personaggi, immergersi nelle atmosfere di un open world pieno di misteri e indirizzare il corso degli eventi seguendo una storia che riprenderà in chiave dark il ciclo bretone.

Le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Tainted Grail The Fall of Avalon vedranno la luce nell'autunno del 2024, in coincidenza con la conclusione dell'attuale fase Early Access su PC.