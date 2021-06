Taito annuncia un mini cabinato arcade con 40 giochi inclusi

Dopo Astro City Mini di SEGA e Neo Geo Mini di SNK un nuovo micro cabinet sta per arrivare, almeno in Giappone. Taito ha infatti annunciato Egret 2 Mini, cabinato da scrivania con 40 giochi inclusi, disponibile in Asia dal 2022.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una replica in miniatura dell'omonimo coin-op di Taito lanciata a metà degli anni '90 nelle sale arcade del Giappone. Questo mini cabinet si distingue da altre proposte simili per la possibilità di ruotare lo schermo LCD da 4.3 pollici (utile per gli sparatutto a scorrimento verticale) e per una serie di controller extra personalizzabili con D-Pad, trackball e o levetta.

Tra i giochi inclusi troviamo Space Invaders, Lunar Rescue, Qix, Elevator Action, Chack’n Pop, Bubble Bobble, Rastan Saga, Rainbow Islands Extra, New Zealand Story, Don Doko Don, Violence Fight, Cadash, Liquid Kids, Metal Black e Kaiser Knuckle oltre ad alcuni giochi pensati per sfruttare la trackball come Strike Bowling, Arkanoid, Plump Pop, Syvalion, Cameltry e Arkanoid Returns.

Egret 2 Mini sarà disponibile in Giappone dal 2 marzo 2022 al prezzo di 18.678 yen (circa 150 euro al cambio attuale) mentre i controller avranno prezzi compresi tra i 3.000 e 12.000 yen. Previsto anche un bundle con vari bonus tra cui un CD con le colonne sonore dei giochi, arcade stick e un gamepad al prezzo di 30.000 yen, circa 270 euro al cambio attuale.