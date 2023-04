Taito Egret Ⅱ Mini è acquistabile su Amazon Italia

Il Taito Egret II fu introdotto nel 1996 nelle sale giochi giapponesi e fu subito un successo incredibile. Ora su Amazon è acquistabile una versione miniaturizzata del cabinato originale con tantissimi giochi in memoria e delle caratteristiche particolari, scopriamo il mini cabinato di Taito.

All'interno troveremo ben 40 giochi preinstallati, il monitor con una risoluzione di 1024x768 da 5 pollici in 4:3 può essere ruotato per sfruttare nel modo migliore i giochi con allineamento orizzontale e verticale, layout arcade a 6 pulsanti e joystick, slot per schede SD con all'interno i giochi installati, porta HDMI per collegarlo alla TV.

Egret II mini - Limited Blue Edition è stato prodotto solamente in 5.000 unità in tutto il mondo, è acquistabile su Amazon al prezzo di 199,99 euro con spedizione gratuita.

Clicca qui per acquistare Egret II mini - Limited Blue Edition su Amazon Italia



All'interno troveremo preinstallati i seguenti giochi: Adventure Canoe (1982), Bubble Bobble (1986), Bubble Memories (1995), Bubble Symphony (1994), Cadash (1989), Chack'n Pop (1983), Dan-Ku-Ga (unreleased update to Kaiser Knuckle, 1995), Darius Gaiden (1994), Don Doko Don (1989), Elevator Action (1983), Elevator Action Returns (1994), Fairyland Story (1985), Growl (1990), Gun Frontier (1990), Halley's Comet (1986), Hat Trick Hero (1990), Kaiser Knuckle (1994), Kiki KaiKai (1986), The Legend of Kage (1985), Liquid Kids Adventure (1990), Lunar Rescue (1979), Lupin III (1980), Metal Black (1991), New Zealand Story (1988), The Ninja Kids (1990), Outer Zone (1984), Pirate Pete (1982), Puzzle Bobble 2X (1995), Qix (1981), Raimais (1988), Rainbow Islands EXTRA (1988), Rastan Saga (1987), RayForce (1993), Scramble Formation (1986), Space Invaders (1978), Steel Worker (1980), Tatsujin (1988), Twin Cobra (1987), Violence Fight (1989) e Volfied (1989).

Su Amazon sono acquistabili anche dei controller aggiuntivi, il Paddle and Trackball Game Expansion Set con una scheda SD aggiuntiva con altri 10 giochi al prezzo di 119,99 euro, il Control Panel con postazione a 6 tasti aggiuntiva a 89,99 euro e infine il Control Pad a 34,99 euro.