Taito e Microids insieme per rilanciare due storici franchise, ecco l'annuncio ufficiale

Con un annuncio a sorpresa gli sviluppatori francesi di Microids hanno annunciato una nuova partnership con Taito, celebre software house giapponese alle origini dell'industria stessa, per lo sviluppo di due giochi basati sulle sue storiche proprietà intellettuali.

Come si evince dal comunicato ufficiale di Microids i due giochi sono già in fase di sviluppo e, stando ai piani dello studio, saranno lanciati sul mercato nel corso del 2022. Stéphane Longeard, CEO di Microids, ha dichiarato: "La strategia di sviluppo internazionale sta andando forte e siamo orgogliosi di collaborare con Taito. Siamo lieti che il colosso giapponese ci abbia completamente affidato lo sviluppo di questi titoli. Non vediamo l'ora di svelare i due progetti su cui stiamo lavorando e siamo fermamente convinti che sorprenderanno molte persone!".

Anche il presidente di Taito, Katsuhiko Iwaki, ha commentato l'accordo: "Abbiamo piena fiducia nelle capacità di Microids di far rivivere due nostre licenze storiche attraverso i giochi che arriveranno nei prossimi mesi. I giocatori saranno sopresi di vedere questi titoli sulle moderne console". Al momento quindi non è dato sapere quali degli storici franchise faranno ritorno nei salotti dei videogiocatori ma da Space Invaders a Puzzle Bobble il portfolio di Taito è costellato di successi. Non rimane che attendere per saperne di più.

Qualche mese fa l'azienda nipponica ha annunciato l'arrivo di un nuovo mini-cabinato, l'Egret Mini II, che sarà disponibile (almeno in Giappone) a partire dal 2 marzo 2022.