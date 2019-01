Takashi Iizuka di SEGA è favorevole al remake di Sonic Adventure

Takashi Iizuka, responsabile del Sonic Team, è stato intervistato da Retro Gamer UK e in questa occasione ha parlato, tra le altre cose, anche di Sonic Adventure, il primo vero platform 3D di Sonic (ad eccezione di Sonic 3D Blast e Sonic Jam) uscito su Dreamcast nel 1998.

Izuka si è detto favorevole ad una riedizione oppure ad un remake del gioco "Sonic Adventure è uno dei titoli più importanti degli ultimi 20 anni, un gioco ancora amatissimo dai fan di Sonic e di SEGA. Però non è un gioco perfetto ed ha qualche difetto che mi piacerebbe limare... Non era solo un gioco, doveva essere una killer app, avevamo un budget enorme, l'obiettivo era mostrare le potenzialità dell'hardware..."

Per il momento si tratta solamente di un desiderio e non sembrano esistere piani concreti a riguardo, tuttavia dopo l'arrivo di Shenmue 1&2 HD Remaster e l'annuncio di Panzer Dragoon Remake, SEGA sembra sempre più interessata a riportare in vita glorie del proprio passato, non è escluso che Sonic Adventure possa far parte di questi progetti...