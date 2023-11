Take-2 perde soldi: GTA 6 salverà la baracca? Zelnick non commenta, ma è ottimista

I nuovi numeri di GTA 6 e Red Dead Redemption 2 sono impressionanti: il primo ha raggiunto quota 190 milioni di copie vendute, mentre il secondo 57 milioni. Ciononostante, Take-Two ha registrato ingenti perdite nel corso dell'ultimo trimestre fiscale.

Nel trimestre fiscale conclusosi il 30 settembre 2023, Take-Two ha registrato incassi per 1,3 miliardi di dollari con un profitto di 415,4 milioni di dollari. Tuttavia, a causa di una serie di spese operative quantificabili in ben 959,1 milioni di dollari, la compagnia si è vista costretta a comunicare perdite nette per 543,7 milioni di dollari. Take-Two prevede ulteriori perdite tra i 107 e i 124 milioni di dollari nel trimestre destinato a concludersi il 31 dicembre 2023. Per quanto riguarda l'intero Anno Fiscale '24, che terminerà il 31 marzo 2024, le previsioni indicano incassi tra i 5,45 e i 5,55 miliardi di dollari con perdite nette tra i 910 e i 957 milioni di dollari... mica bruscolini

Ciononostante, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick si è mostrato ottimista per il futuro della sua compagnia. I vari franchise stanno facendo registrare numeri più che soddisfacenti: GTA 5, GTA Online e Red Dead Redemption 2, che di anni sulle spalle ne hanno un bel po', hanno ottenuto dei risultati al di sopra delle aspettative, mentre NBA 2K24 ha venduto ben 4,5 milioni di copie confermandosi un franchise di successo. Buone anche le performance dei titoli di catalogo, come Borderlands, BioShock, Civilization e diversi live service di Zynga. Zelnick ha assicurato che Take-Two sta davvero dando il massimo e ha confessato che di essere "molto contento di ciò che sta facendo la compagnia".

L'impressione è che il CEO dorma sogni tranquilli sapendo che il futuro GTA 6 ha tutte le carte in regola per rimpinguare i conti della compagnia. Interrogato da VentureBeat sul reveal di GTA 6 di dicembre e sulla possibile data d'uscita del gioco, in ogni caso, Zelnick si è rifiutato di offrire qualsiasi tipo di commento. Il CEO si limitato a correggere al ribasso le previsioni d'incasso per l'Anno Fiscale '25 (l'anno che va dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025, che secondo molti è destinato ad ospitare il lancio di GTA 6), fissandolo ad un valore di poco inferiore agli 8 miliardi di dollari comunicati in precedenza.