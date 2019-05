Take 2, Rockstar e 2K Games al lavoro su giochi non ancora annunciati

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, il CEO di Take-Two Interactive Strauss Zelnick ha confermato che la compagnia è attualmente al lavoro su vari progetti non annunciati, di cui uno in arrivo entro la fine dell'anno fiscale, ovvero prima del 31 marzo 2020.

Zelnick ha fatto riferimento a tutti gli studi del gruppo che includono anche Rockstar Games, 2K Games e Firaxis, dunque l'elenco dei possibili titoli è decisamente ampio e potrebbe includere nuovi episodi di franchise come BioShock e Civilization, oltre ai certi NBA 2K20, WWE 2K20 e ad un nuovo gioco di wrestling non ancora annunciato.

Sappiamo che 2K Games pubblicherà Borderlands 3 a settembre mentre appaiono incerti i piani di Rockstar Games, al momento lo studio sembra avere in programma solamente piani per il supporto a lungo termine di GTA Online e Red Dead Online ma non è escluso che lo studio stia lavorando anche su nuovi progetti tra cui il tanto rumoreggiato Bully 2...