Take Two: 4 grossi titoli entro marzo 2022, tra cui una nuova IP Gearbox

Nel corso delle conference call volte a commentari i risultati finanziari dell'anno fiscale 2021, Take Two sta rivelando maggiormente nel dettaglio i progetti per il prossimo futuro, precisamente da qui fino a marzo 2022. E a quanto pare i fan devono tenersi pronti per grandi sorprese.

Dalle parole di Strauss Zelnick, CEO di Take Two, è infatti emerso che la compagnia intendere far arrivare sul mercato quattro grosse produzioni, di cui due di essere rappresentano nuove IP. Una di queste sarà un nuovo franchise firmato Gearbox, anch'esso atteso entro i primi mesi del 2022. Riguardo invece le grosse produzioni di brand già noti, non è da escludere che il riferimento sia rivolto a WWE 2K22, già annunciato ufficialmente, e al nuovo capitolo di NBA 2K al momento ancora sprovvisto di una data definitiva, con entrambi i giochi prodotti dalla sussidiaria 2K. In tutto Take Two pubblicherà 21 giochi entro marzo 2022.

"Nell'anno fiscale 2022 abbiamo in programma di portare una vasta gamma di offerte, inclusi quattro immersive uscite di punta, due delle quali proverranno da nuovi franchise", afferma Zelnick, che prosegue: "Con la più forte programmazione della nostra storia, comprese numerose nuove uscite fissate per gli anni fiscali 2023 e 2024, faremo significativi investimenti quest'anno per potenziare la nostra impresa in aree chiave quali talenti creativi, IT ed altre infrastrutture".

Take Two vuole quindi fare le cose davvero in grande: si aspetta un'ulteriore crescita anche nell'anno fiscale 2023 e per i prossimi tre anni sono in cantiere 63 giochi (e in precedenza è stato comunicato che Take Two lancerà 93 giochi nei prossimi 5 anni). Nel frattempo è stato anche comunicato che GTA 5 ha venduto 145 milioni di copie.