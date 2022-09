Take-Two abbandona People Can Fly ma lo sviluppo di Project Dagger continua

People Can Fly ha annunciato che la collaborazione con Take-Two Interactive si è conclusa ufficialmente, il publisher di GTA non pubblicherà dunque Project Dagger ma lo sviluppo del gioco continuerà sotto la supervisione del team newyorkese di People Can Fly.

Project Dagger è una nuova IP action adventure non ancora annunciata ufficialmente, si tratta di uno dei tanti progetti in produzione presso gli studi della compagnia e in lavorazione da circa due anni. A decidere lo stop al supporto è stata Take-Two Interactive, il publisher non supporterà più il progetto e non avrà nessun diritto sullo store, Project Dagger torna dunque nelle mani dei suoi autori.

Project Dagger è un gioco AAA per PC, PS5 e Xbox Series X/S, People Can Fly continuerà a lavorare anche con Square Enix sul futuro di Outriders mentre attualmente non ci sono piani per proseguire la serie Painkiller, che tanto successo ha portato al team di sviluppo nella prima metà degli anni 2000.

Lo sviluppo di Project Dagger è ancora ben lontano dall'essere completato, non sappiamo se People Can Fly sia intenzionata a trovare nuovi accordi di publishing o se pubblicherà il gioco in autonomia come editore indipendente con l'obiettivo di massimizzare i profitti, ne sapremo di più nei prossimi anni.