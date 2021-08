Take-Two: abbonamenti come Xbox Game Pass non hanno senso per i giochi più grandi

In occasione del nuovo incontro con gli azionisti, Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, è tornato a discutere dei servizi di gaming on demand che, a partire dal grande successo di Xbox Game Pass, stanno prendendo sempre più piede all'interno dell'industria videoludica.

Nonostante gli abbonamenti in questione siano solitamente ben visti da parte degli utenti ed abbiano dimostrato di poter rivoluzione il modo di fruire i prodotti videoludici, Zelnick non ha mai avuto timore di remare in direzione opposta rispetto all'opinione comune. Il CEO della compagnia ha sottolineato come, a sua detta, i servizi in stile Xbox Game Pass non abbiano senso quando si prendono in considerazione i giochi più importanti dell'industria:

"Le nostre opinioni rimangono invariate. Pensiamo che un modello di abbonamento possa avere senso per i titoli da catalogo. Ma non ha davvero senso per i titoli di prima fascia. Affinché qualsiasi modello di business abbia senso nel settore dell'intrattenimento, deve funzionare tanto per i creatori quanto per i fruitori. Penso che il catalogo possa avere senso per gli editori, per i consumatori che sono avidi e che vogliono davvero accedere a un sacco di prodotti. Ma se parliamo di prodotti di prima linea, allora è molto più complesso dare un senso economico".

Una decisa presa di posizione, ma Zelnick si dice pronto a cambiare idea sull'argomento e ad aprirsi maggiormente a questi servizi nel caso ci siano i giusti presupposti: "Resta da vedere. Siamo di mentalità aperta. Abbiamo reso disponibili titoli di catalogo per i servizi in abbonamento. Molto occasionalmente abbiamo pubblicato anche titoli di primaria importanza. Ma la consideriamo più un'offerta legata al catalogo che relativa ai nostri titoli più grandi".

Recentemente anche l'ex Sony Shawn Layden ha espresso dubbi sulla sostenibilità economica di Xbox Game Pass.