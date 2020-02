Take Two accenna a nuovi giochi Rockstar e la mente corre subito a GTA 6

Durante l'ultima conference call con gli azionisti di Take-Two Interactive, il presidente della compagnia Karl Slatoff ha voluto tranquillizzare gli investitori riguardo i progetti per il prossimo futuro, citando anche Rockstar Games.

Karl Slatoff fa sapere che "prossimamente condivideremo altre informazioni sui giochi in arrivo in futuro, speriamo di avere informazioni dettagliate da condividere con voi nei prossimi mesi", una dichiarazione ovviamente piuttosto vaga che non può però tenere conto anche dei progetti di Rockstar Games. Strauss Zelnick nei giorni scorsi ha dichiarato che l'abbandono di Dan Houser, per quanto spiacevole, non avrà ripercussioni sul lavoro e sulla qualità dei giochi Rockstar, studio che resta quanto mai centrale nelle attività del publisher.

Con GTA V a quota 120 milioni di copie vendute e Red Dead Redemption 2 vicino ai 30 milioni di pezzi distribuiti, è chiaro come Rockstar Games sia uno dei cavalli di razza della scuderia Take-Two, la software house sembra essere al lavoro da tempo su GTA 6 ma al momento nulla è stato annunciato ufficialmente nonostante i tanti rumor dei mesi scorsi. Ne sapremo di più nel 2020? Secondo vari analisti e insider, l'annuncio del nuovo Grand Theft Auto potrebbe avvere proprio durante l'anno in corso con uscita prevista tra il 2021 e il 2022.