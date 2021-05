Take-Two, in arrivo 62 giochi entro il 2024: ci sarà anche GTA 6?

Nel corso della riunione con gli azionisti organizzata a margine dell'ultimo report finanziario di Take-Two, i vertici del colosso videoludico statunitense hanno confermato la propria intenzione di lanciare almeno 62 giochi entro i prossimi tre anni.

Nel delineare le strategie a medio-lungo termine della compagnia, gli alti rappresentanti di Take-Two Interactive hanno ritenuto opportuno sottolineare come i piani dell'azienda prevedano, appunto, la commercializzazione di almeno 62 videogiochi nel corso dell'attuale e dei successivi due anni fiscali, ossia da qui ad aprile 2024.

Sempre in coincidenza del report finanziario, i dirigenti di Take-Two hanno sottolineato come l'azienda si stia preparando per l'arrivo di quattro grossi giochi entro marzo 2022, ivi compresa una nuova proprietà intellettuale proveniente dalle fucine digitali di Gearbox Software (gli autori di Borderlands).

Nell'incontro con gli investitori, però, non sono emersi ulteriori dettagli sull'attuale fase di sviluppo o sulla finestra d'uscita di GTA 6: in compenso, gli esponenti della società madre di Rockstar Games confermano l'arrivo per quest'anno (e più precisamente per l'11 novembre) della versione next gen di GTA 5 su PS5 e Xbox Series X/S, insieme ad altri 20 giochi per le piattaforme più disparate (nel computo totale, quindi, rientrano anche i titoli per sistemi mobile).