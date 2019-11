Take-Two: in arrivo sequel per grandi franchise, ma anche nuove IP!

Un recente meeting finanziario ha rappresentato un'interessante occasione per approfondire la natura dei programmi di Take-Two Interactive per il prossimo futuro.

Il colosso videoludico, che raccoglie sotto la propria ala team di sviluppo tra i quali Rockstar Games o Private Division, sembra avere in cantiere progetti di diversa natura. È quanto emerge dalle parole condivise dal CEO di Take-Two in occasione della presentazione dei risultati finanziari conseguiti nel coso dell'ultimo trimestre. Durante l'incontro, Strauss Zelnick, oltre a sottolineare il riscontri positivi ottenuti da The Outer Worlds, ha infatti aperto una finestra sulle prospettive future. Dopo aver evidenziato come la catena di sviluppo di Take-Two stia attraversando una fase particolarmente positiva, il CEO ha specificato che in quest'ultima sono inclusi "sequel dei nostri più grandi franchise così come entusiasmanti nuove IP".



Purtroppo, Strauss Zelnick non ha offerto particolari indizi su quella che potrebbe essere l'identità di questi nuovi progetti della compagnia. Nel corso degli ultimi mesi si sono rincorsi con elevata frequenza i più disparati rumor su di un nuovo Grand Theft Auto: tra questi voci di corridoio che vorrebbero l'annuncio di GTA 6 in arrivo nel corso del 2019. Ad ora, tuttavia, non è giunta alcuna conferma ufficiale in tal senso: per scoprire quali saranno i prossimi progetti di Rockstar sarà necessario dunque attendere. Su cosa sperate stia lavorando il gruppo Take-Two?