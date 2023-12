Take-Two, aspettando GTA 6: 'La concorrenza ci terrorizza', ammette il CEO

Mentre Rockstar macina record con il post sul trailer di GTA 6, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick condivide delle interessanti riflessioni sul futuro della sua compagnia e sulla necessità di tenere sempre conto delle mosse compiute dalla concorrenza.

In particolare passaggio dell'intervista tenuta da Zelnick ai microfoni di Inverse, l'amministratore delegato del colosso del publishing videoludico internazionale ammette che "siamo sempre terrorizzati da ciò che fa la concorrenza, come pure dal pensiero di non stare facendo abbastanza. Guardiamo sempre a ciò che avviene 'alle nostre spalle' e tra i nostri concorrenti. D'altronde, non c'è mai nessuno che ti dice che stia sviluppando un prodotto perfetto, anche quando ne sei davvero orgoglioso".

Per il boss di Take-Two, quindi, la tensione che accompagna lo sviluppo di progetti del calibro di Red Dead Redemption 2, GTA 5 e, ovviamente, il prossimo capitolo di Grand Theft Auto è un aspetto fondamentale del lavoro svolto dai grandi publisher e dagli attori dell'industria dell'intrattenimento. In merito a ciò che ci attende con GTA 6, Zelnick ribadisce che "deve essere un qualcosa di mai visto prima e deve sempre riflettere la sensazione che abbiamo nei confronti di Grand Theft Auto, ossia quella di una grande sfida creativa per il team. Rockstar risponde a questo desiderio della community cercando sempre la perfezione in ciò che fa".



Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che commenteremo su Twitch il trailer di GTA 6 già dalle ore 14:00 di martedì 5 dicembre per accompagnarvi verso quello che promette di essere uno degli eventi più importanti e rappresentativi dell'industria dell'intrattenimento videoludico.