Take-Two brevetta una nuova tecnologia per il multiplayer: sarà usata anche in GTA Online?

GTA Online continua ad essere una grande fonte d'introiti per Rockstar Games, che continua ad aggiornarlo costantemente con nuove sfide e contenuti, ma c'è molta curiosità di scoprire come verrà gestito in futuro, soprattutto dopo la conferma dello sviluppo di GTA 6.

Proprio in vista del futuro arrivo del sesto capitolo nei prossimi anni, Rockstar potrebbe essere già in azione per rivoluzionare l'esperienza della componente online, e lo farebbe grazie ad un brevetto registrato da Take-Two. Sebbene per il momento ci siano pochissime informazioni, Take-Two sarebbe infatti al lavoro per creare sistemi di lobby inediti ed innovativi per i suoi titoli incentrati sul multiplayer, che potrebbe quindi essere utilizzato in futuro anche per GTA Online.

Il brevetto registrato intende stravolgere il modo con cui vengono gestite le sessioni di multiplayer online, dando vita ad "ambienti online senza soluzione di continuità", azzerando i tempi di caricamento ed eliminando le fasi di stallo tra un'attività e l'altra in rete. Se per esempio state girovagando per le strade di Los Santos in GTA Online, ma volete poi prendere parte ad una gara, prima di dare il via alla corsa dovrete attendere lo scorrere dei caricamenti ed interagire con alcuni menù. Il brevetto di Take-Two mira ad eliminare tutti questi tempi morti in modo così da garantire un'esperienza di gioco online fluida e dinamica, senza alcun tipo d'interruzione.

Se la nuova tecnologia dovesse effettivamente andare in porto ed essere perfezionata, sarebbe molto interessante vederla implementata in GTA Online una volta che GTA 6 sarà disponibile sul mercato. A tal proposito, GTA 6 potrebbe uscire tra il 2023 e il 2024, almeno stando ad un potenziale indizio fornito da Take-Two stessa.