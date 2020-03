Take-Two: il CEO discute dell'impatto del Coronavirus sull'industria dei videogiochi

Intervenuto a margine della "Morgan Stanley Technology, Media, and Telecom Conference", l'amministratore delegato di Take-Two, Strauss Zelnick, ha affrontato la spinosa questione relativa al diffondersi del Coronavirus e discusso delle difficoltà che dovrà affrontare l'industria videoludica.

Nel corso dell'evento, il CEO del colosso videoludico che gestisce Rockstar Games (la software house artefice, tra gli altri, di GTA 5 e Red Dead Redemption 2) ha preferito non commentare le ipotesi del rinvio di PS5 e Xbox Series X legato al Coronavirus per concentrarsi su di un aspetto decisamente più importante del problema, ossia la necessità delle aziende del settore di tenere chiusi gli uffici come misura precauzionale e ricorrere al telelavoro per tutelare la salute dei propri dipendenti e sviluppatori.

Stando a Zelnick, infatti, le aziende del settore "dovranno trovare un modo per garantire gli attuali livelli di produttività lasciando i dipendenti a casa. In realtà, sono sempre stato scettico sul telelavoro ma questo genere di eventi possono avere delle conseguenze inaspettate e farci cambiare idea al riguardo".

L'amministratore delegato di Take-Two rimarca il concetto affermando che "non credo molto nel lavoro a distanza, ma penso che vedremo dei cambiamenti significativi da qui in avanti, forse saranno cambiamenti di lunga durata e riguarderano anche i viaggi d'affari tra dirigenti. Penso potremmo rimanere molto sorpresi del reale impatto del lavoro a distanza applicato su vasta scala, adesso si tende a credere che possa ridurre la produttività ma non è sicuro, penso ad esempio al tempo e alla produttività che si perde di solito a causa degli spostamenti tra casa e ufficio".

Di recente, Bungie ha chiuso gli uffici per l'emergenza Coronavirus e gli organizzatori di diversi eventi videoludici hanno deciso di rinviare o annullare le proprie manifestazioni, portando alla cancellazione della GDC 2020 e di molte competizioni eSport sempre a causa della paura per il diffondersi del virus COVID-19.