Take-Two citata in giudizio per la valuta virtuale non rimborsabile o trasferibile

Dopo aver delineato la strategia di Take-Two per evitare i licenziamenti di massa, i vertici del publisher videoludico si vedono al centro di una class action intentata da un gruppo di consumatori che chiede di essere risarcito per la mancata trasferibilità o rimborsabilità della valuta virtuale.

Come si legge dalle colonne di GamesIndustry.biz, un giudice di un tribunale federale del distretto settentrionale della California avrebbe infatti deciso di rinviare a giudizio Take Two Interactive, ottemperando così alla richiesta avanzata dai legali di un gruppo di consumatori.

Stando a quanto sostenuto dagli avvocati che stanno portando avanti questa class action, Take-Two non offrirebbe alcun genere di strumento per rimborsare o trasferire il denaro virtuale acquistato dagli utenti quando il publisher e le sue sussidiarie decidono di spegnere i server dei giochi più vecchi. Nelle motivazioni addotte di legali della class action troviamo anche una richiesta di risarcimento per il mancato avviso di Take-Two in merito alla possibile perdita del denaro virtuale appena acquistato dagli utenti nel caso in cui i giochi in questione dovessero essere dismessi dal mercato o finire offline.

La denuncia presentata dagli avvocati della class action menziona i videogiochi di NBA 2K, WWE 2K e PGA Tour 2K, con richieste di risarcimento per tutti i titoli delle sussidiarie di Take-Two con server spenti tra il 17 novembre del 2019 e la medesima data del 2023. Rimaniamo quindi in attesa di un commento da parte di Take-Two e, ovviamente, di aggiornamenti sulle prossime tappe di questa causa. A chi ci segue, ricordiamo che nei giorni scorsi i vertici di Take-Two hanno sostenuto che i videogiochi costano troppo poco per quello che offrono, suggerendo così un aumento dei prezzi per le esperienze interattive moderne come i titoli ad alto budget.