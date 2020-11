Take-Two e Codemasters, raggiunto l'accordo: acquisizione completa nel 2021

All'inizio del mese di novembre si erano diffuse le prime indiscrezioni in merito ad una possibile acquisizione di Codemasters da parte di Take-Two, colosso videoludico al quale fa capo, tra gli altri, anche il team di Rockstar Games.

Al rumor, fa ora seguito una conferma dalle parti coinvolte, che ufficializzano il raggiungimento di un accordo. A sancire il passaggio della software house britannica sotto l'ala protettrice di Take-Two, è una transazione del valore approssimativo di circa 750 milioni di sterline, equivalente a circa 980 milioni di dollari. L'acquisizione è già stata commentata dalla dirigenza di entrambi i soggetti, che hanno espresso estrema soddisfazione per l'accordo raggiunto. L'ingresso di Codemasters nella famiglia di Take-Two diverrà definitivo nel corso del primo trimestre del 2021: al momento, manca infatti ancora l'approvazione formale da parte del consiglio degli azionisti.



Al momento, non sono previsti cambi al vertice della software house britannica. Codemasters farà infatti il suo ingresso in Take-Two conservando intatto l'intero staff Senior, mentre la guida della software house resterà affidata al CEO Frank Sagnier e al CFO Rashid Varachia. Il team, lo ricordiamo, è particolarmente noto per le sue produzioni nel genere dei racing game: dell'ultima creazione di Codemasters vi ha parlato il nostro Luca Del Pizzo nella sua recensione di Dirt 5.