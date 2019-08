Take-Two commenta PS5 e Xbox Scarlett: fotorealismo estremo e maggiore creatività

Playstation 5 ed Xbox Scarlett non si sono ancora palesate ufficialmente al pubblico, ma tanto Sony quanto Microsoft non hanno esitato a presentarne almeno i primi dettagli tecnici.

La next gen attrae inevitabilmente molta curiosità, spingendo a chiedersi quali saranno le novità che le due nuove console ammiraglie saranno in grado di portare con sé nell'industria videoludica. Sull'argomento è recentemente intervenuto Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, nel corso di un'intervista concessa alla CNBC. Quest'ultimo ha speso parole positive sulla next gen, sottolineando soprattutto quelli che saranno i risultati raggiungibili in termini di fotorealismo.

In particolare, Strauss ha dichiarato: "Abbiamo una nuova generazione di console in arrivo, e quella ci permetterà di fare cose che non siamo stati in grado di fare prima creativamente, e questo è eccitante. [...] raggiungeremo un punto in cui non sarete in grado di distinguere tra tra ciò che è stato creato al computer e cosa è reale". Un impegno dunque verso un nuovo livello di ricerca del fotorealismo, grazie ai mezzi offerti dalle future Playstation ed Xbox. Ovviamente, non tutti i giochi prodotti da Take-Two saranno coinvolti da quest'ultimo aspetto: Strauss ha ad esempio evidenziato come l'IP di Borderlands sia destinata a mantenere il proprio stile grafico.



Ancora non abbiamo avuto modo di vedere le nuove console, ma un recente rumor punta ad un reveal di PS5 nel corso del febbraio 2020. Sul fronte Microsoft, Phil Spencer ha recentemente discusso di quelli che saranno i focus principali per Project Scarlett.