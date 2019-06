Take Two: la compagnia ridurrà le tempistiche di lancio dei suoi videogiochi

Nel corso di un'intervista concessa da Strauss Zelnick ai colleghi di GamesIndustry.biz in occasione dell'E3 2019, l'amministratore delegato di Take Two ha preannunciato un importante cambio di strategia per il colosso videoludico statunitense che riguarderà le tempistiche di lancio dei suoi titoli futuri.

In risposta agli appassionati che chiedono a Take Two di ridurre il tempo di attesa necessario per immergersi negli universi digitali di serie come Grand Theft Auto, Red Dead Redemption o Borderlands, il CEO della compagnia ha spiegato candidamente che "non credo che i tempi di attesa si espanderanno ulteriormente. In effetti, mi aspetterei che in molti casi possano comprimersi. Penso che abbia ragione chi ritiene che la nostra capacità di interagire con i consumatori su base continuativa abbia portato una minore pressione sul mercato con la richiesta di un titolo completamente nuovo".

"Crediamo che dare il giusto riposo ai titoli (dei franchise più affermati, ndr) sia una grande cosa", ha poi aggiunto Zelnick prima di sottolineare, però, che "non pensiamo che abbia senso annualizzare i titoli non sportivi, ma crediamo che otto anni di attesa sia probabilmente un tempo troppo lungo".

Nonostante il supporto post-lancio di titoli come GTA V (con GTA Online) e Red Dead Redemption 2 (anche qui, con Red Dead Online) contribuisca a mitigare la costante richiesta di nuovi videogiochi, l'amministratore delegato di Take Two pensa così che sia giunto il momento di ridurre gli intervalli di tempo necessari per sviluppare proprietà intellettuali inedite o sequel di saghe già note. Tutto questo, mentre si moltiplicano le voci di corridoio sull'uscita di GTA 6 su PS5 e Xbox Scarlett.