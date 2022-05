Take-Two completa l'acquisizione di Zynga: l'industria videoludica segna un nuovo record

A gennaio 2022 era arrivata la conferma che Take-Two aveva comprato Zynga, gli autori del celebre FarmVille. L'acquisizione è stata adesso conclusa in maniera definitiva, e da questo momento Zynga è a tutti gli effetti parte del colosso americano già proprietario di Rockstar Games e 2K.

L'affare è costato a Take-Two la bellezza di 12,7 miliardi di dollari, rendendola di fatto la più grande acquisizione di sempre in ambito videoludico, superando il precedente record di 8,6 miliardi di dollari sborsati da Tencent per ottenere il controllo di Supercell. Chiaramente in questo caso si parla di affari già conclusi e non bisogna dimenticare i quasi 70 miliardi di dollari spesi da Microsoft per comprare Activision, acquisizione ancora in corso ed in attesa di essere chiusa in maniera ufficiale.

Aspettando dunque che l'affare Microsoft-Activision si concluda, Take-Two può intanto vantarsi di questo record e guardare ai progetti futuro con Zynga. "Siamo emozionati di aver completato la nostra combinazione con Zynga, che è un passo fondamentale per incrementare esponenzialmente la nostra attività sul fronte mobile, il segmento in crescita più velocemente nell'intrattenimento videoldico", afferma Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, che aggiunge: "Crediamo di poter portare il nostro portfolio a un altro livello di creatività, innovazione e qualità".

Anche il CEO di Zynga, Frank Gibeau, si dice entusiasta della conclusa acquisizione: "Siamo eccitati all'idea che la prossima generazione di contenuti mobile Zynga, la nostra esperienza con i free-to-play, la nostra variegata offerta videoludica e il nostro incredibile team si sia unito a Take-Two". La compagnia californiana continuerà dunque a dare il suo massimo in ambito mobile e social, chissàò con quali nuove sorprese.