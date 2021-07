Take Two compra Dynamixyz, azienda specializzata in animazioni facciali iperrealistiche

Nella giornata del matrimonio di Sony con Nixxes Software, anche Take Two annuncia una nuova acquisizione: il colosso videoludico americano ha infatti comprato Dynamixyz, un'azienda tecnologica specializzata nella realizzazione di animazioni facciali realistiche

Con una nota congiunta, Take Two e Dynamixyz confermano di essere convolate a nozze per proseguire insieme una partnership consolidatasi negli anni con progetti del calibro di Red Read Redemption 2 e NBA 2K21.

Considerata come uno dei leader mondiali nella realizzazione di software e dispositivi per animazioni facciali basati su video, Dynamixyz ha contribuito alla digitalizzazione dei volti dei protagonisti della serie animata Love Death & Robots e a film di caratura internazionale, tra i quali spicca il nome del kolossal hollywoodiano Avengers Endgame.

Il sodalizio con Dynamixyz darà quindi modo a Take Two di sfruttare le più avanzate tecnologie di motion capture e di animazioni facciali per realizzare videogiochi con personaggi dai volti ancora più realistici, con conseguenze che possiamo facilmente intuire nello sviluppo di titoli estremamente attesi come GTA 6. Come nel caso dell'acquisizione di Nixxes Software da parte di Sony, anche stavolta l'accordo sancito da Take Two e Dynamixyz non prevede la divulgazione dei costi sostenuti per acquisire l'azienda francese leader delle tecnologie di animazioni facciali.