Take-Two compra Zynga, gli autori di FarmVille, per oltre 12 miliardi di dollari

Take-Two Interactive ha annunciato l'acquisizione di Zynga per un totale di 12.7 miliardi di dollari, pagamento in cash e azioni della compagnia. Zynga è una compagnia molto popolare per i suoi giochi mobile, browser e social gaming, tra cui spicca il fenomeno FarmVille.

L'acquisizione di Zynga permetterà a Take-Two di produrre nuovi contenuti per smartphone e browser, si tratta di una aggiunta importante alla lista degli studi di Take-Two in particolare per quanto riguarda lo specifico segmento di mercato dei giochi casual. L'acquisizione dovrebbe concludersi entro il primo quarto dell'anno fiscale 2023, ovvero entro il 30 giugno 2022.

Strauss Zelnick, Presidente di Take-Two, si è detto molto soddisfatto di questa acquisizione e lo stesso ha dichiarato il CEO di Zynga Frank Gibeau (ex Electronic Arts) il quale ha lodato il lavoro della compagnia nell'ultimo biennio, proprio grazie agli sforzi del team è stato possibile registrare ottimi numeri concludere l'acquisizione da parte di un colosso come Take-Two.

Zynga è stata fondata nel 2007 da Mark Pincus, sin da subito l'azienda si specializza in giochi per MySpace e Facebook, tra i giochi più popolari citiamo non solo FarmVille ma anche CastleVille, Cafè World, Dragon City, Fashion Wars, Gang Wars, PetVille, Sudoku, Vampire Wars, CSR Racing, Empires & Puzzles, Golf Rival, Hair Challenge, Harry Potter Puzzles & Spells, Words With Friends e Zynga Poker.



Dopo il boom dei giochi per social network la compagnia ha riscosso enorme successo su smartphone e tablet e proprio FarmVille è uno dei giochi mobile più popolari e amati in assoluto.