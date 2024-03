Take-Two ha comprato Gearbox e tutte le sue IP come Borderlands e Duke Nukem

Nelle scorse settimane si era parlato di Embracer in procinto di vendere Gearbox Software e adesso i rumor si sono concretizzati: Take-Two Interactive ha annunciato di aver acquistato The Gearbox Entertainment Company, un affare da 460 milioni di dollari.

The Gearbox Entertainment Company diventerà quindi parte di Take-Two Interactive Software e lavorerà come etichetta del gruppo 2K Games, guidata dal CEO e fondatore Randy Pitchford. Attualmente Gearbox ha almeno sei progetti chiave in cantiere in varie fasi di sviluppo, tra questi ci sono cinque sequel, dei dei quali legati ai franchise Borderlands e Homeworld.

L'acquisizione dovrebbe essere completata entro il primo quarto dell'anno fiscale 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2024), con questa mossa Take-Two acquisisce anche l'immenso catalogo di proprietà intellettuali di Gearbox che include Borderlands e Tiny Tina’s Wonderlands, Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms e Duke Nukem, oltre a tutti i progetti non ancora annunciati.

Non solo videogiochi, Gearbox è attiva anche nel business dell'intrattenimento cinematografico e attualmente sta co-producendo il film di Borderlands. Take-Two afferma inoltre di avere in programma una grande espansione per lo studio, le due parti lavoreranno per stabilire un roadmap ricca di progetti che includano nuove IP e sequel di giochi acclamati da pubblico e critica.

