Take-Two favorevole all'acquisizione di Activision da parte di Microsoft

Il CEO di Take-Two si è espresso riguardo l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Strauss Zelnick si è detto fiducioso al riguardo e afferma come questa acquisizione possa portare solo vantaggi all'industria.

"Come Take-Two Interactive siamo favorevoli all'acquisizione, sarebbe sicuramente positivo per Microsoft e quello che è bene per Microsoft è un bene anche per l'intera industria."

Con queste parole Zelnick risponde alle domande degli azionisti, ricordando come già in passato abbia più volte approvato questa acquisizione. Al tempo stesso, ribadisce quanto dichiarato nei mesi scorsi, ovvero che il Cloud Gaming è un metodo di distribuzione come qualsiasi altro e non "un business indipendente e separato dal resto del mercato."

L'azienda non ha al momento abbracciato questo metodo di distribuzione, Take-Two crede ancora fortemente nei giochi premium venduti in formato retail o digitale mentre il Cloud Gaming, lo streaming ed i servizi in abbonamento rappresentano una percentuale piuttosto piccola del mercato, questo non vuol dire però che in futuro i giochi T2 non possano arrivare su queste piattaforme.

Il CEO di Take-Two infine si è espresso anche sul possibile arrivo di PS5 Pro e Xbox Series XL, definendolo molto probabile, esattamente come accaduto la scorsa generazione con PlayStation 4 Pro e Xbox One X.