Take-Two fonda l'etichetta Private Division, pubblicherà il prossimo RPG di Obisidian

I dettagli sulle date di uscita di questi progetti non sono ancora noti, restiamo quindi in attesa di saperne di più sui prossimi passi di Private Division .

Tra i primi titoli pubblicati che saranno pubblicati da Private Division troviamo Ancestors The Humankind Odyssey di Panache Digital Games, lo studio fondato dal papà di Assassin's Creed, Project Wright, il nuovo RPG di Obsidian Entertainment (non ancora annunciato), un FPS Sci-Fi sviluppato da V1 Interactive (studio fondator dal co-creatore di Halo Marcus Lehto) e Kerbal Space Program .

ha annunciato la nascita di, una nuova etichetta di publishing con sede a New York specializzaa nella pubblicazione di produzioni di sviluppatori indipendenti.

