Take-Two, il futuro è (anche) mobile: previsti spin-off di IP esistenti

Take-Two ha pubblicato i risultati finanziari relativi al primo trimestre dell'attuale anno fiscale, che va da aprile a giugno 2022. Si tratta del primo report ufficiale dall'acquisizione di Zynga, completata lo scorso mese di maggio.

L'apporto dell'azienda specializzata in produzioni mobile si è subito rivelato consistente, dal momento che ha contribuito in maniera importante nell'aumento degli incassi rispetto al medesimo periodo dello scorso anno fiscale, quantificabile in un +36%. A Zynga si deve in larga parte anche l'incremento del 44% delle spese ricorrenti da parte dei giocatori (valute di gioco, contenuti aggiuntivi, acquisti in-game, pubblicità in-game). Le spese ricorrenti hanno rappresentato il 75% di tutti gli incassi di Take-Two nel trimestre preso in esame.

In futuro, il ruolo di Zynga potrebbe diventare ancor più centrale nell'economia dell'azienda madre: secondo le previsioni di Take-Two, al termine dell'attuale anno fiscale gli incassi generati da Zynga assommeranno al 45% del totale. Per questo motivo, il CEO Strauss Zelnick è intenzionato a puntare sempre più forte sul mercato mobile, impiegando le conoscenza di Zynga per creare degli spin-off delle sue IP esistenti a misura di smartphone e tablet, a patto che si vengano a creare le giuste condizioni. "Servirebbe innanzitutto un team desideroso di lavorare su una specifica IP e portarla su mobile. Dopodiché, ovviamente, dovremmo lavorare sulle connessioni tra la proprietà intellettuale storica e il pubblico, sul formato più adatto, e cose così".

Durante la medesima riunione con gli azionisti, Take-Two ha anche aggiornato i dati di vendita di GTA e Red Dead Redemption 2, rassicurato sullo sviluppo di GTA 6 e annunciato il rinvio di Marvel's Midnight Suns. Il