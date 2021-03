Take-Two: 'I giocatori sono pronti per i giochi a 80 euro', secondo il publisher di GTA

Uno dei degli argomenti che più hanno creato discussione in questo avvio di nuova generazione è sicuramente stato l'aumento del prezzo a 80 euro (70 dollari negli USA) di alcuni giochi pubblicati negli ultimi mesi.

Il primo gioco ad essere stato lanciato ad un prezzo di 80 euro è stato NBA 2K21 di Take-Two nella sua versione next-gen, ma anche Sony con alcune sue esclusive PlayStation 5 (per esempio Demon's Souls) ha adottato le stesse misure. Nel frattempo, sempre più publisher stanno prendendo in considerazione l'idea di alzare il costo dei propri giochi, come testimoniano anche le recenti dichiarazioni di Ubisoft.

In merito alla questione si è espresso Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, compagnia nota per essere la proprietaria di Rockstar Games e gestire IP di assoluta rilevanza come Grand Theft Auto e Red Dead Redemption:

"In termini di prezzo, abbiamo annunciato i $70 per NBA 2K21. La nostra opinione è che stiamo offrendo una straordinaria gamma di esperienze e molta rigiocabilità. L'ultima volta che c'è stato un aumento dei prezzi negli Stati Uniti è stato nel 2005-2006. Quindi pensiamo che i consumatori siano pronti per questo.

Finora non abbiamo detto nulla sul prezzo dei nostri altri titoli. Tendiamo a fare annunci in base al gioco. Il nostro punto di vista è quello di fornire un valore sempre più alto rispetto a quanto chiediamo, per assicurarci che l'esperienza e il pagamento per la stessa siano positivi per il consumatore. Sappiamo tutti che pur amando un prodotto di consumo, se ritieni di aver pagato in modo eccessivo, l'esperienza sarà rovinata e non vorrai averla di nuovo. Se vai in un bel ristorante e fai un'ottima esperienza e consumi un ottimo pasto, ma il conto è il doppio di quello che pensi dovrebbe essere, non ci tornerai mai più.

Vogliamo sempre che i consumatori sentano che forniamo molto di più di quanto chiediamo in cambio. Questo vale anche per la spesa dei consumatori ricorrenti. Siamo qui per coinvolgere i consumatori e, se lo facciamo, la monetizzazione è ciò che ne consegue".

Zelnick si è recentemente soffermato anche sull'argomento remastered: secondo l'opinione del leader di Take-Two, le rimasterizzazioni dei prodotti della sua compagnia si sono spesso rivelate al di sopra della media, ed è per questo che anche GTA V su next-gen si rivelerà nuovamente un'esperienza speciale.