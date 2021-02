Take-Two lancerà 93 giochi nei prossimi 5 anni: ci sono anche GTA 6 e il nuovo BioShock?

Durante l'ultima conferenza con gli azionisti, il CEO di Take-Two Interactive Karl Slatoff ha ribadito che l'azienda ha intenzione di pubblicare ben 93 videogiochi entro i prossimi cinque anni.

Lo stesso proposito era già stato annunciato a maggio quando Take-Two rivelò di avere 93 giochi in sviluppo da lanciare nel giro di cinque anni su tutte le principali console, su PC e Mobile, proseguendo dunque la strategia di pubblicazione multipiattaforma tipica del publisher.

Di questi 93 titoli, 63 sono esperienze hardcore mentre 17 sono giochi midcore e 12 titoli pensati per un pubblico casual. Purtroppo non sono stati fatti nomi precisi e possiamo solamente lanciarci in ipotesi, tra i giochi in arrivo potrebbero esserci GTA 6 e il nuovo BioShock annunciato alla fine del 2019 (mai mostrato ufficialmente al pubblico) e presumibilmente nuovi episodi appartenenti a serie popolari come XCOM e Civilization, senza dimenticare i giochi sportivi su licenza tra cui WWE e NBA.

Il Presidente di Take-Two fa sapere che 47 titoli appartengono a IP già esistenti mentre gli altri saranno proprietà intellettuali del tutto nuove, inoltre ci sono 72 giochi in arrivo su PC, console e piattaforme streaming, sette di questi disponibili anche su mobile per un totale di 23 esperienze destinate a smartphone e tablet. Dei 93 giochi in programma, 26 di questi saranno free to play e gli altri a pagamento.