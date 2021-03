Take-Two: 'Le nostre non sono semplici remaster', dichiara la casa di GTA V e RDR2

Dopo aver trattato fugacemente l'argomento GTA San Andreas Remastered nelle scorse settimane, Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, è tornato a discutere di porting e rimasterizzazioni, e di come la sua compagnia si sia contraddistinta in questi anni per aver realizzato mediamente dei lavori di qualità superiore rispetto ai concorrenti, a suo parere.

"Non sono sicuro che ricopriranno un grande ruolo nella nostra strategia. Le rimasterizzazioni hanno sempre fatto parte dei nostri piani. Quello che noi facciamo in modo diverso rispetto alla concorrenza è che non ci limitiamo ad effettuare dei porting dei titoli", sono state le dichiarazioni del CEO del colosso statunitense. "In effetti, ci prendiamo tutto il tempo necessario per svolgere il miglior lavoro possibile rendendo il titolo diverso nella sua nuova versione e per le nuove tecnologie sulle quali lo lanciamo". L'importanza e l'attenzione che Take-Two riserva generalmente alla qualità dei suoi prodotti, insomma, è il motivo per cui la compagnia riscuote così tanto successo anche con le remaster, secondo Zelnick.

L'esempio più lampante di questo modus operanti del publisher è rappresentato da Grand Theft Auto V, il celeberrimo action-adventure open world che al suo imminente arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S avrà debuttato in ben tre generazioni differenti. Già il lavoro di remaster su old gen vide un incremento notevole della qualità grafica e delle feature aggiuntive del gioco (tra cui la visuale in prima persona), ma siamo curiosi a questo punto di comprendere fino a che punto Rockstar Games riuscirà a spingersi sulle nuove console (fermo restando che in tanti avrebbero preferito già da tempo l'annuncio di GTA VI).