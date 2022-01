Take-Two: il matrimonio con Zynga porterà ad altre acquisizioni, per il CEO

Nel documento che illustra le operazioni portate avanti da Take-Two per comprare Zynga con oltre 12 miliardi di dollari trovano spazio anche le parole di Strauss Zelnick: il CEO di Take-Two ritiene che il matrimonio con il colosso mobile consentirà al publisher americano di completare ulteriori acquisizioni.

Nel corso di una riunione organizzata con gli azionisti della compagnia, il boss di Take-Two ha spiegato ai maggiori investitori dell'editore videoludico che "per quanto riguarda la vostra domanda sulle ulteriori acquisizioni che potrebbero avvenire in futuro, confermo che si tratta di attività che desideriamo portare avanti. Chiuderemo l'acquisizione di Zynga avendo un bilancio molto forte e un debito netto molto ridotto".

Zelnick approfondisce la questione sottolineando come "prevediamo di generare entrate su base continuativa appena chiuderemo questa transazione, con margini di crescita ulteriori che ci metteranno in una posizione di forza per continuare nelle nostre operazioni di acquisizione. Il nostro approccio rimane perciò invariato: continueremo a guardare con interesse a qualsiasi team di sviluppo di talento o grande proprietà intellettuale che ci consenta di accrescere il valore della compagnia e aumentare le entrate".

Solo con il tempo, quindi, capiremo se l'ingresso del colosso mobile di FarmVille nella famiglia di sussidiarie di Take-Two saprà generare entrate sufficienti a garantire al publisher americano un più ampio margine di manovra nelle proprie acquisizioni future. Intanto, prosegue in rete il dibattito sulle parole pronunciate dai CEO di Zynga e Take-Two in merito al possibile arrivo su sistemi mobile di IP come GTA e Red Dead.