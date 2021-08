Take-Two contro le mod di GTA? Eco perchè alcune modifiche sono state bloccate

Lo scorso mese, Take-Two ha chiesto e ottenuto la chiusura e la rimozione di numerose mod di GTA, tra cui GTA Underground e Kadakash's AI-Upscaled HD Mod per GTA San Andreas. Ma cosa è successo esattamente e perchè queste mod sono state rimosse?

A spiegarlo è il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, durante la recente riunione con gli azionisti: "Siamo molto flessibili in genere ma non tolleriamo mod che possano danneggiare l'economia o se ci sono comportamenti poco corretti."

Non è del tutto chiaro a cosa ci si riferisca con il termine "economia" dal momento che GTA San Andreas non ha un sistema di monetizzazione, oltretutto nel caso di Kadakash's AI-Upscaled HD Mod parliamo di un texture pack in alta definizione e non di una mod che va ad agire su aspetti legati al gameplay. Oltretutto, le mod rimosse sono relative a GTA III, Vice City e San Andreas mentre nessun provvedimento è giunto per i file di modifica di GTA 4 o GTA 5.

Le mod sono uno dei motivi che spingono i giocatori a a comprare i vecchi GTA su PC, Take-Two ribadisce di non avere assolutamente nulla in contrario e di non voler in alcun modo ostacolare la community ed i creatori di mod per Grand Theft Auto.