Take-Two contro i modder: inviate richieste per rimuovere mod di GTA V, RDR2 e Mafia

Take-Two Interactive ha inviato al modder Luke Ross una richiesta di rimozione delle mod di GTA V, Red Dead Redemption 2 e Mafia Trilogy, Luke ha creato delle mod VR per i tre giochi in questione, distribuiti su Patreon solamente ai suoi sostenitori.

Il modder guadagna circa 20.000 dollari al mese dalle donazioni dei suoi sostenitori ma sembra che il problema non sia questo, Take-Two contesta infatti la sola violazione di copyright e nei documenti ricevuti dal modder non si parla di aspetti economici ma solamente di aspetti legati legati alla tutela della proprietà intellettuale.

Luke fa sapere che le sue mod non utilizzano assets grafici o codici sorgente di proprietà di Take-Two e per questo si è detto molto stupito di aver ricevuto la richiesta di rimozione delle mod. Al momento tuttavia i file sono ancora disponibili poiché il legale di Ross sta cercando di contattare l'editore per capire come agire e quali sono i software incriminati e accusati di aver violato il copyright.

C'è da dire che la richiesta sembra molto strana e alcuni hanno ipotizzato che dietro possa esserci la volontà di formare le mod VR di GTA V, Red Dead Redemption 2 e Mafia Trilogy per tutelare gli interessi commerciali di Take-Two, che potrebbe essere proprio al lavoro sulle versioni in Realtà Virtuale di questi giochi, anche se si tratta solamente di una speculazione.