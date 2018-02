Take-Two: al momento non abbiamo nuovi giochi per Switch da annunciare

Nel 2017ha supportato Switch con tre titoli: L.A. Noire , tre giochi che hanno riscosso un buon successo di pubblico e critica, nonostante questo il CEO della compagnia ha dichiarato come al momento non ci siano nuovi annunci da fare in merito alla console Nintendo.

Queste le parole pronunciate da Strauss Zelnick durante l'ultimo incontro con gli azionisti: "crediamo in Nintendo Switch e abbiamo portato su questa console tre titoli popolari come NBA, WWE e L.A. Noire, si tratta di una piattaforma interessante, la valutiamo attentamnte e cerchiamo di capire quali titoli possano essere adatti al target di Switch. Quando annunceremo nuovi prodotti, lo saprete. Siamo impressionati dai numeri di Switch, siamo ottimisti ma non abbiamo nulla di specifico da annunciare in qusto momento."

Non è escluso in ogni caso che Take-Two possa continuare a supportare Switch con le prossime edizioni dei suoi titoli sportivi mentre appare più incerta la possibilità di vedere prodotti targati 2K Games, 2K Sports e Gearbox Software.