Take Two: nuovo brevetto cita una fisica più realistica nei giochi nextgen

Mentre in rete prosegue il dibattito sulle ultime parole pronunciate da Strauss Zelnick sul fotorealismo nei videogiochi del futuro, dagli USA rimbalza la notizia di un nuovo brevetto depositato da Take Two per migliorare in maniera sensibile la fisica nei giochi in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X/S.

L'ultimo brevetto registrato da Take-Two Interactive punta infatti a sfruttare in maniera più efficiente le risorse computazionali dei PC più evoluti e delle console nextgen per creare delle realistiche simulazioni ingame della fisica dei fluidi.

La scheda tecnica che accompagna il brevetto descrive le possibili "destinazioni d'uso" di questa tecnica nextgen per simulare i fluidi e il loro movimento all'interno di un contesto videoludico. Take Two cita ad esempio il sudore degli atleti di un titolo sportivo o gli effetti provocati dall'interazione tra un modello poligonale e uno specchio d'acqua, con tutte le implicazioni che possiamo facilmente immaginare nelle dinamiche di gameplay da sperimentare in giochi open world ambientati in mappe con fiumi, laghi o mari in cui navigare o immergersi (qualcuno ha detto Red Dead Redemption 3 o GTA 6?).

La tecnologia elaborata da Take Two potrebbe essere particolarmente utile anche nella rappresentazione a schermo del sangue, della pioggia o di qualsiasi altro fluido, persino le lacrime di un personaggio o la rugiada che si forma sulla vegetazione di uno scenario a mondo aperto con un clima mutevole e un ciclo giorno/notte. Nel brevetto, oltretutto, si sottolinea l'importanza di questo nuovo middleware fisico in un ottica più generale di sviluppo dei giochi di ultima generazione, con un evidente risparmio di potenza di elaborazione e memoria che si traduce in una maggiore ottimizzazione di altri aspetti dei titoli nextgen come la grafica, l'illuminazione, l'intelligenza artificiale o le animazioni.