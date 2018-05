Take-Two: il PC è diventato una piattaforma molto importante per noi

In occasione dell'ultima conferenza finanziaria, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha dichiarato che il PC è diventato una piattaforma ancora più importante per i piani futuri della compagnia. Buona parte del merito va al successo delle vendite digitali.

Strauss Zelnick ha affermato che il PC ricopre un ruolo di rilievo nel lavoro della compagnia, in particolare quando si guarda alla distribuzione digitale. Grazie alle piattaforme come Steam, del resto, i titoli del publisher hanno goduto di una certa visibilità anche su Personal Computer, ottenendo risultati considerevoli in termini di vendite.

L'affermazione del CEO di Take-Two fa ben sperare sul supporto garantito alla piattaforma PC, lasciando intendere in questo senso un impegno ancora più approfondito nel prossimo futuro. A questo punto, però, sorge spontanea una domanda: cosa dire di Red Dead Redemption 2, uno dei titoli di punta del publisher, attualmente confermato solo per PlayStation 4 e Xbox One?

Considerando il trattamento riservato agli ultimi capitoli di Grand Theft Auto (come gli stessi GTA V e GTA Online), non è escluso che anche il nuovo gioco western possa arrivare prima o poi su PC, a maggior ragione se analizziamo le ultime dichiarazioni di Zelnick. Per saperne di più, tuttavia, bisognerà attendere nuove informazioni in merito da Rockstar e Take-Two.