Take-Two: sì a Playstation Plus e Xbox Game pass, ma solo se porta vantaggi

In una recente discussione sugli utili del primo trimestre del 2024, il presidente di Take-Two Interactive, Karl Slatoff, ha commentato i vantaggi dell'aggiunta dei propri giochi sul catalogo nei servizi in abbonamento, affermando che la società non lo farebbe a meno che questo non offrisse un "significativo vantaggio economico".

La posizione di Slatoff è in controtendenza rispetto a quella di Strauss Zelnick, CEO dell'azienda, che qualche tempo fa aveva dichiarato che Xbox Game Pass non ha senso per i tripla A al Day One. Secondo Slatoff, quando si parla di iniziative di servizi di abbonamento, vale la pena intraprenderle solo se ne può nascere una significativa opportunità economica.

"Se vedete uno dei nostri giochi comparire fra quei servizi, significa che prima sono stati fatti questi calcoli", ha commentato in una recente intervista a Wells Fargo Securities.

Secondo il presidente, con i servizi in abbonamento si assiste a un aumento della spesa dei consumatori ricorrenti e si introducono molti nuovi giocatori. Fin tanto che gli utenti rimangono coinvolti dal gioco, la loro dedizione è forte e la conversione in RCS (Recurrent Consumer Spending) lo è altrettanto.

Naturalmente, questo dato varia da gruppo a gruppo e da gioco a gioco, ma un coinvolgimento significativo da parte delle persone corrisponde a risultati molto favorevoli in termini di monetizzazione. Nonostante la divergenza di opinioni fra Slatoff e Zelnick, a tal proposito resta ancora viva la polemica sul prezzo di Red Dead Redemption su PS4 e Switch.