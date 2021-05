Take-Two pubblicherà 21 giochi da qui a marzo 2022: ci sarà anche GTA 6?

Contestualmente alla diffusione dei dati finanziari relativi all'anno fiscale appena passato, Take-Two Interactive ha anche anticipato le previsioni per il suo futuro all'interno dell'industria videoludica, svelando alcuni dei piani a cui l'azienda sta lavorando per continuare a crescere.

Come leggiamo all'interno del report, Take-Two si è posta l'obiettivo di pubblicare un totale di 21 videogiochi da qui a marzo 2022, quando terminerà il nuovo anno fiscale. Ci sarà anche GTA 6 di Rockstar Games all'interno di questa lista?

Non vengono esplicitati i nomi dei titoli che verranno distribuiti in questo lasso di tempo, ma le poche informazioni concesse dal publisher sembrano bastare per scartare la possibilità di vedere il nuovo capitolo della saga open world entro il prossimo mese di marzo.

Take-Two ha intenzione di pubblicare due "titoli core immersivi" provenienti da due nuovi franchise, ovvero un gioco sviluppato da Gearbox e, quasi certamente, il nuovo capitolo della serie NFL. Altri due progetti "core immersivi" arriveranno da franchise preesistenti e - anche qui, possiamo dirlo con quasi totale certezza - risponderanno ai nomi di WWE 2K22 (annunciato durante l'ultima edizione di Wrestlermania) e NBA 2K22.

Dei titoli mancanti alla lista abbiamo poi il già annunciato OlliOlliWorld, 10 giochi free-to-play per mobile, e gli altri sei sono delle re-release di titoli già pubblicati in passato (probabilmente si riferimento anche alle edizioni PS5 e Xbox Series X|S di GTA V in uscita a novembre). Insomma, sembra proprio che non ci sia posto per GTA VI in questo elenco.

Take-Two ha parlato anche delle sue proiezioni per gli anni 2023 e 2024, precisando di avere in programma la pubblicazione di oltre 40 giochi, di cui 19 esperienze "core immersive". Anche in questo caso il campo si restringe escludendo i vari titoli mobile e gli sportivi, ma sembrerebbe rimanere aperta la possibilità di assistere all'arrivo di GTA VI in questo periodo. Intanto, GTA V è riuscito a raggiungere la vertiginosa quota di 145 milioni di copie vendute in tutto il mondo.