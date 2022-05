Take-Two pubblicherà otto giochi rimasterizzati entro il 2025

Take-Two Interactive ha in programma di pubblicare otto giochi rimasterizzati entro il 2025, come annunciato dall'azienda durante l'ultima riunione finanziaria con gli azionisti. La compagnia crede molto nelle potenzialità dei giochi di catalogo, che verranno riproposti in versione aggiornata per le piattaforme di attuale generazione.

Il publisher parla genericamente di "nuove versioni di giochi già pubblicati", lo scorso anno Take-Two ha lanciato Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, raccolta che include le versioni rimasterizzate di Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City e Grand Theft Auto San Andreas e il trend sembra destinato a continuare anche nei prossimi anni.

Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, non ha citato giochi in particolare ma tra i più rumoreggiati ci sono senza dubbio GTA 4 e Red Dead Redemption. Nel 2023, GTA 4 festeggia il quindicesimo anniversario e sono in molti a credere che Rockstar possa pubblicare una riedizione dell'avventura di Niko Bellic proprio in occasione di questa ricorrenza.

Si tratta però solamente di rumor e il catalogo Take-Two è molto vasto e non include solamente giochi Rockstar Games o videogiochi sportivi come NBA e WWE. Si potrebbe pensare a remastered di BioShock ad esempio, oppure alle riedizioni di giochi della serie Civilization, le possibilità sono certamente tante, restiamo in attesa di eventuali annunci.