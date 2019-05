Take-Two: pubblicheremo poche esclusive temporali su Epic Games Store

Continuano le dichiarazioni di Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive che dopo aver parlato di PS5, Xbox Scarlett e Google Stadia affronta ora uno degli argomenti più caldi delle ultime settimane... le esclusive su Epic Games Store.

Zelnick afferma che "in termini di supporto all'Epic Games Store, sicuramente ampliare la propria distribuzione è una cosa positiva, ma dal canto nostro posso dire che raramente lanceremo esclusive temporali, continueremo a supportare Steam e i titoli esclusivi per altre piattaforme digitali arriveranno su Steam piuttosto velocemente."

Il riferimento è ovviamente a Borderlands 3, la cui versione PC verrà distribuita inizialmente in esclusiva su Epic Games Store e solo in seguito su Steam. Il CEO di Take-Two in ogni caso ribadisce come le esclusive dei titoli T2 saranno "rare e piuttosto sporadiche nel corso del tempo", non escludendo però del tutto interesse per questo tipo di accordi.