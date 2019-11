Take-Two, publisher di GTA 5, ha registrato il misterioso marchio 31st Union: nuova IP?

Take-Two, publisher di giochi del calibro di GTA 5, Red Dead Redemption 2. Borderlands 3 e The Outer Worlds, ha recentemente registrato il misterioso marchio 31st Union. Di cosa si tratta?

La registrazione, stando a quanto affermato dai colleghi di GameSpot, è avvenuta lo scorso 2 ottobre all'interno della categoria "videogiochi per computer e merchandise associato". Si tratta chiaramente di un prodotto videoludico per il quale verrà realizzato anche del merchandise, ma mentre vi scriviamo non siamo in possesso di altre informazioni al riguardo. E se si trattasse di una nuova IP? Durante l'ultima riunione con gli azionisti, i vertici di Take-Two hanno espressamente dichiarato di essere al lavoro su nuove proprietà intellettuali, così come su seguiti di franchise già affermati. Al momento, non possiamo far altro che continuare a pazientare in attesa di un annuncio ufficiale.

Sotto l'ala di Take-Two operano sussidiarie come Rockstar Games (GTA 5 e Red Dead Redemption 2), 2K Games (Borderlands), 2K Sports (NBA 2K20) e Private Division (The Outer Worlds). È bene aggiungere, inoltre, che non sempre alla registrazione di un marchio fa seguito lo sviluppo e il lancio di un prodotto fatto e finito.

Durante la medesima riunione con gli azionisti, Take-Two ha anche aggiornato gli strepitosi dati di vendita di GTA 5, Red Dead Redemption 2 e Borderlands 3, e affermato che The Outer Worlds ha venduto al di sopra delle aspettative.