Take-Two: per il publisher di GTA 6, i giochi costano poco per quello che offrono

All'inizio di questa generazione abbiamo assistito ad un progressivo aumento del costo dei videogiochi, che si è in seguito esteso anche alle home console e ai servizi in abbonamento. Secondo il CEO di Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, i giocatori non hanno di che lamentarsi considerando i contenuti che ricevono.

Durante un recente incontro con gli azionisti del publisher di GTA 6, Zelnick ha messo in guardia un investitore dal "generalizzare" sullo stato dei prezzi dei giochi in base alle recenti fortune dei servizi di abbonamento come Netflix, che in ogni caso hanno dovuto aumentare le tariffe di abbonamento per far fronte alle loro spese. Al giorno d'oggi i videogiochi hanno ampiamente accolto questo modello, dice Zelnick, ma ciò non significa che siano soggetti alle stesse logiche commerciali dei tradizionali media non interattivi.

A titolo esplicativo, Zelnick ha spiegato (in modo forse un po' contorto) la metodologia che Take-Two utilizza per calcolare i prezzi dei videogiochi: "In termini di prezzi per qualsiasi proprietà di intrattenimento, fondamentalmente l'algoritmo è il valore dell'utilizzo previsto del prodotto, vale a dire il valore orario moltiplicato per il numero di ore previste più il valore finale percepito dal cliente, se il titolo è di proprietà anziché affittato o sottoscritto". Riassumendo, possiamo dire che il prezzo è determinato dal rapporto tra ciò che otteniamo da ogni ora di gioco, quante ore totali di intrattenimento possiamo aspettarci di ottenere da un prodotto, e ciò che percepiamo come valore globale di ciò a cui giochiamo.

"Con questo standard i nostri prezzi sono ancora molto, molto bassi, perché offriamo molte ore di coinvolgimento, il valore del coinvolgimento è molto alto", ha aggiunto. "Quindi penso che il settore nel suo insieme offra un'eccellente opportunità di rapporto qualità-prezzo per i consumatori. Ciò non significa necessariamente che l'industria abbia potere di modificare i prezzi, o voglia avere il potere di farlo. Tuttavia, c'è molto valore offerto e, guardate, la nostra strategia qui è quella di fornire molto più valore di quello che addebitiamo ai consumatori, questa è sempre stata la nostra strategia. [...] 70 dollari per alcuni prodotti di prima linea [nel 2022] hanno rappresentato il primo aumento di prezzo dopo molti anni dopo molte generazioni. Quindi penso che offriamo un valore eccezionale ai consumatori". Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Zelnick?