Take-Two: il publisher di GTA acquisisce Roll7, autori di OlliOlli World

Nel corso delle ultime ore è stata ufficializzata l'acquisizione di Roll7da parte del publisher Private Division, una delle aziende sotto il controllo di Take-Two.

Questo significa che il publisher di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption ha acquisito indirettamente il team di sviluppo di OlliOlli, il celebre titolo a base di skate di cui dovrebbe uscire molto presto un nuovo capitolo intitolato OlliOlli World. Grazie all'ufficializzazione dell'acquisizione, è stato inoltre svelato che Roll7 non si sta occupando esclusivamente del terzo capitolo della serie arcade, ma anche di un nuovo progetto non ancora annunciato e di cui probabilmente ne sapremo di più solo dopo il lancio di OlliOlliWorld. In ogni caso sia il titolo in lavorazione che i prossimi giochi della software house verranno pubblicati sotto l'etichetta Private Division e non dovrebbero quindi mostrare il marchio Take-Two. Ad accompagnare la notizia sono state poi le dichiarazioni del CEO di Roll7, Simon Bennett, che si è detto particolarmente felice di far parte di un publisher di tale portata e che grazie a questa mossa il team potrà ulteriormente crescere.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola in quel di Roll7, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il provato di OlliOlli World.