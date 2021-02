Take-Two, il publisher di GTA commenta Cyberpunk: la perfezione deve essere l'obiettivo

Nel corso dell'ultimo incontro con gli azionisti, oltre ad aver diffuso i dati di vendita sempre più impressionanti di GTA V ed aver commentato il possibile arrivo di GTA San Andreas Remeastered, Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, ha discusso dell'attuale andamento del mercato dei videogiochi tripla A.

La sostenitibilità e le crescenti difficoltà che gli sviluppatori stanno incontrando in questi anni cercando di realizzare tripla A sempre più grandi e ambiziosi costituiscono un importante argomento di discussione, oggi più che mai dopo il traballante esordio di Cyberpunk 2077 di CD Projet RED. Interrogato sulla questione, Zelnick ha affermato che la perfezione qualitativa di un prodotto dovrebbe essere sempre la priorità assoluta, non importa quanto tempo si impieghi per immetterlo nel mercato:

"C'è stato un dibattito emergente nel settore sul fatto che l'attuale ritmo di sviluppo dei giochi AAA sia sostenibile o meno, ed anche sulla sensazione che i live service stiano diventando sempre più una corsa a chi lancia contenuti più in fretta. C'è stato un gioco molto atteso uscito di recente che penso si sia dimostrato un caso lampante di un progetto troppo ambizioso per poter essere realizzato dallo studio [qui chiaramente riferendosi a Cyberpunk 2077, ndr].

Penso che il caso a cui vi stiate riferendo rifletta il fatto che vieni sempre ripagato al meglio se aspetti la perfezione, in caso tu sia in grado di ottenerla. E tutti i nostri studi cercano la perfezione. E non sempre ci riusciamo, a volte falliamo. Ma l'obiettivo è quello. E se non per altro, di questi tempi aiuta a rafforzare la nostra mente e la nostra disciplina, e ci sprona ad essere ancora più determinati.

Quindi sì, è fantastico che Rockstar Games continui a pubblicare contenuti aggiuntivi per Grand Theft Auto Online e Red Dead Online. Ma hanno pubblicato materiale in cui credono veramente, di cui sono appassionati e che rispecchia la massima qualità possibile. E questo significa che non ci basiamo su una cadenza settimanale e non lo faremo in futuro, per questo non conosciamo necessariamente la data esatta di uscita del contenuto. Ciò che sappiamo è che attenderemo che sia il più vicino possibile alla perfezione".